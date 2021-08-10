"Шахтер" Караганда - "Колос" состав украинцев на решающий матч в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.



Первый матч закончился нулевой ничьей в Коваливке.



Лига конференций



Квалификация. 3-й раунд



Первый матч - 0:0



10 августа



"Шахтер Караганда" (Казахстан) - "Колос" (Украина)



"Колос": Волынец, Золотов, Новак, Павловец, Черноморец, Богданов, Милько, Ильин, Костышин, Диего Сантос, Ситчинава.



Запасные: Маханьков, Ром, Саков, Нгамба, Нуриев, Петров, Гавриш, Лысенко, Задоя, Чурко



Астана, стадион "Астана Арена".



Начало в 17:00



Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"





5 августа в третьем квалификационном раунде Лиги конференций Ковалевский "Колос" сыграл вничью с "Шахтером" из Караганды.

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