"Шахтер" Караганда - "Колос": букмекеры назвали фаворита решающего матча в Лиге конференций
Во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций "Колос" сыграет против "Шахтера" из Караганды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают, что "Колос" является фаворитом матча. На победу украинцев коэффициент 2,6. Выигрыш "Шахтера" оценивается в 3,02. То, что команды определят победителя в овертайме - 2,96.
"Колос", если пройдет в 3-м раунде "Шахтер" из Караганды, сыграет против победителя пары "Спартак" Трнава - "Маккаби" Тель-Авив.
Первый матч закончился нулевой ничьей в Коваливке.
Лига конференций
Квалификация. 3-й раунд
Первый матч - 0:0
10 августа
"Шахтер Караганда" (Казахстан) - "Колос" (Украина)
"Колос": Волынец, Золотов, Новак, Павловец, Черноморец, Богданов, Милько, Ильин, Костышин, Диего Сантос, Ситчинава.
Запасные: Маханьков, Ром, Саков, Нгамба, Нуриев, Петров, Гавриш, Лысенко, Задоя, Чурко
Астана, стадион "Астана Арена".
Начало в 17:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 5 августа в третьем квалификационном раунде Лиги конференций Ковалевский "Колос" сыграл вничью с "Шахтером" из Караганды.
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