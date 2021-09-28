"Шахтер" - "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Начало - в 19:45
"Шахтер" и "Интер" встретятся в Киеве на НСК "Олимпийский". Обе команды неудачно стартовали в групповом раунде Лиги чемпионов. Вице-чемпионы Украины сенсационно уступили в Тирасполе дебютанту турнира - "Шерифу" - 0:2. "Интер" в Милане проиграл мадридскому "Реалу" - 0:1.
"Шахтер" и "Интер" трижды встречались в 2020 году. В полуфинале Лиги Европы миланцы победили 5:0. В групповом раунде ЛЧ клубы дважды сыграли вничью 0:0.
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