"Шахтер" - "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" и "Интер" встретятся в Киеве на НСК "Олимпийский". Обе команды неудачно стартовали в групповом раунде Лиги чемпионов. Вице-чемпионы Украины сенсационно уступили в Тирасполе дебютанту турнира - "Шерифу" - 0:2. "Интер" в Милане проиграл мадридскому "Реалу" - 0:1.

"Шахтер" и "Интер" трижды встречались в 2020 году. В полуфинале Лиги Европы миланцы победили 5:0. В групповом раунде ЛЧ клубы дважды сыграли вничью 0:0.