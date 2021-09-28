"Шахтер" - "Интер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



После 1-го тура группы D возглавил молдавский "Шериф". Следом идет мадридский "Реал", у обеих команд по 3 балла. "Интер" и "Шахтер" делят в таблице 3-4 место. У них по 0 набранных пунктов.



Во 2-м туре ЛЧ "Шахтер" встретится с "Интером". Матч состоится сегодня, 28 сентября. "Реалу" предстоит поединок против "Шерифа" Юрия Вернидуба.



Лига чемпионов



2-й тур



28 сентября



"Шахтер" - "Интер"



Киев, стадион НСК "Олимпийский"



Начало в 19:45



Прямая трансляция на Megogo



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Интер"

15 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что его команда проиграла молдавскому "Шерифу" в Лиге чемпионов, потому что ей не повезло. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb