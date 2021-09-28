"Шахтер" - "Интер": Де Дзерби вычеркнул Коноплянку из состава на матч ЛЧ

Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.

Коноплянка не попал в заявку на матч Лиги чемпионов, который состоится сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45. Накануне игры украинский вингер занимался по индивидуальной программе, но так и не получил шанс от главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В нынешнем сезоне Евгений Коноплянка сыграл за "Шахтер" только 2 матча.

Заявка "Шахтера" на матч с "Интером"

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньйо.

Нападающие: Траоре, Сикан.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Интер" .

15 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что его команда уступила молдавскому "Шерифу" в Лиге чемпионов, потому что ей не повезло.