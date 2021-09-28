"Шахтер" - "Интер": Де Дзерби вычеркнул Коноплянку из состава на матч ЛЧ
Евгений Коноплянка не сыграет за "Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов против итальянского "Интера" в Киеве
Об этом сообщает "Шахтер" в twitter.
Коноплянка не попал в заявку на матч Лиги чемпионов, который состоится сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45. Накануне игры украинский вингер занимался по индивидуальной программе, но так и не получил шанс от главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
В нынешнем сезоне Евгений Коноплянка сыграл за "Шахтер" только 2 матча.
Заявка "Шахтера" на матч с "Интером"
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньйо.
Нападающие: Траоре, Сикан.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Интер" .
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