"Шахтер" - "Интер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы предлагают на победу "Интера" коэффициент 1.60, на ничью дают 4.00, а на выигрыш "Шахтера" - 5.50.

Матч состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:45.

Обе команды неудачно стартовали на групповом раунде Лиги чемпионов. Вице-чемпионы Украины сенсационно уступили в Тирасполе дебютанту турнира - "Шерифу" - 0: 2. "Интер" в Милане проиграл мадридскому "Реалу" - 0: 1.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Интер" .