"Шахтер" - "Интер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
Букмекеры считают итальянский "Интер" фаворитом в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы предлагают на победу "Интера" коэффициент 1.60, на ничью дают 4.00, а на выигрыш "Шахтера" - 5.50.
Матч состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:45.
Обе команды неудачно стартовали на групповом раунде Лиги чемпионов. Вице-чемпионы Украины сенсационно уступили в Тирасполе дебютанту турнира - "Шерифу" - 0: 2. "Интер" в Милане проиграл мадридскому "Реалу" - 0: 1.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Интер" .
- 15 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.
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