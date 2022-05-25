Об этом сообщает авторитетный журналист Мануэль Вет в Twitter.

Трансфер Мудрика в "Байер" находится на завершающем этапе. Представители футболиста и клубов очень близки к тому, чтобы подписать все необходимые документы о переходе.

Все стороны очень заинтересованы в переходе. Михаил Мудрик и "Байер" уже договорились о большинстве частей контракта. Ранее сообщалось, что немцы готовы заплатить за украинца 20 млн. евро.

21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В этом сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.



Transfermarkt оценивает его в 4 млн. евро.



До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.

"Байер" занял в Бундеслиге третье место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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