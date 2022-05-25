"Шахтер" и немецкий топ-клуб почти согласовали трансфер 21-летнего Мудрика за 20 млн евро
Трансфер 21-летнего Михаила Мудрика в немецкий "Байер" находится на завершающем этапе
Об этом сообщает авторитетный журналист Мануэль Вет в Twitter.
Трансфер Мудрика в "Байер" находится на завершающем этапе. Представители футболиста и клубов очень близки к тому, чтобы подписать все необходимые документы о переходе.
Все стороны очень заинтересованы в переходе. Михаил Мудрик и "Байер" уже договорились о большинстве частей контракта. Ранее сообщалось, что немцы готовы заплатить за украинца 20 млн. евро.
21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В этом сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистам.
Transfermarkt оценивает его в 4 млн. евро.
До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.
"Байер" занял в Бундеслиге третье место и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
- В ноябре стало известно, что "Севилья" заинтересовалась подписанием Мудрика.
- 28 декабря английский "Брентфорд" предложил 15 млн евро за хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.
- После этого Мудрик поблагодарил "Брентфорд" за интерес , но дал понимать, что сейчас он сфокусирован на игре в Украине.
- 15 апреля снова сообщалось о возможном трансфере Мудрика в "Брентфорд", но уже за 20 млн евро.
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