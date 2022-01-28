"Шахтер" и "Мариуполь" сыграли вничью матч на сборах в Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Шахтер" встретился с "Мариуполем" во втором контрольном матче на сборах в Турции, матч закончился со счетом 0:0. Сначала соперником украинского клуба должен был быть солигорский "Шахтер".



Ранее на сборах в Турции "Шахтер" провел контрольный матч против "Вольфсберга" (4:1). Также запланирована встреча с "Црвеной Звездой", которая состоится 31 января.



Товарищеский матч



28 января



"Шахтер" - "Мариуполь" 0:0



"Шахтер" (1-й тайм): Трубин, Додо, Марлон, Маркос Антонио, Нерес, Бондаренко, Патрик, Матвиенко, Исмаили, Педриньо, Фернандо.



"Шахтер" (2-й тайм): Пятов, Тобиас, Витао, Бондарь, Корниенко, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Мудрик, Мораес.

Напомним, 27 января "Динамо" сыграло вничью с норвежским "Бодо-Глимтом" в последнем матче на сборах в Испании.