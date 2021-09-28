"Шахтер" и "Интер" сыграли вничью в Лиге чемпионов
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Шахтер" - "Интер" в Киеве закончился нулевой ничьей.
На 11-й минуте главный бомбардир "Шахтера" Лассина Траоре получил ужасную травму колена, поэтому "горняки" были вынуждены играть чуть ли не весь матч без основного форварда.
3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Интер" ждет встреча с молдавским "Шерифом" Юрия Вернидуба.
В 1-м туре обе команды неудачно стартовали на групповом раунде Лиги чемпионов. Вице-чемпионы Украины сенсационно уступили в Тирасполе дебютанту турнира - "Шерифу" - 0: 2. "Интер" в Милане проиграл мадридскому "Реалу" - 0: 1.
"Шахтер" и "Интер" уже в четвертый раз встречались в 2020 году. В полуфинале Лиги Европы миланцы победили 5: 0. На групповом раунде ЛЧ клубы дважды сыграли вничью 0: 0.Лига чемпионов
2-й тур
28 сентября
"Шахтер" - "Интер" 0: 0
"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78), Майкон, Степаненко, Педринью, Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78), Траоре (Тете, 11).
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врэй, Бастони, Дюмфрис (Перишич, 82), Барелла, Весино (Гальярдини, 82), Брозович (Чалханоглу, 55), Димарко, Мартинес (Санчес, 72), Джеко (Корреа, 55 ).
- 15 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.
- Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что его команда проиграла молдавскому "Шерифу" в Лиге чемпионов , потому что ей не повезло.
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