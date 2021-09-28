"Шахтер" и "Интер" сыграли вничью в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч "Шахтер" - "Интер" в Киеве закончился нулевой ничьей.



На 11-й минуте главный бомбардир "Шахтера" Лассина Траоре получил ужасную травму колена, поэтому "горняки" были вынуждены играть чуть ли не весь матч без основного форварда.



3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Интер" ждет встреча с молдавским "Шерифом" Юрия Вернидуба.

В 1-м туре обе команды неудачно стартовали на групповом раунде Лиги чемпионов. Вице-чемпионы Украины сенсационно уступили в Тирасполе дебютанту турнира - "Шерифу" - 0: 2. "Интер" в Милане проиграл мадридскому "Реалу" - 0: 1.

"Шахтер" и "Интер" уже в четвертый раз встречались в 2020 году. В полуфинале Лиги Европы миланцы победили 5: 0. На групповом раунде ЛЧ клубы дважды сыграли вничью 0: 0.

15 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что его команда проиграла молдавскому "Шерифу" в Лиге чемпионов , потому что ей не повезло.

2-й тур28 сентябряПятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78), Майкон, Степаненко, Педринью, Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78), Траоре (Тете, 11).Ханданович, Шкриньяр, де Врэй, Бастони, Дюмфрис (Перишич, 82), Барелла, Весино (Гальярдини, 82), Брозович (Чалханоглу, 55), Димарко, Мартинес (Санчес, 72), Джеко (Корреа, 55 ).

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