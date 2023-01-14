"Шахтер" и "Челси" согласовали трансфер Мудрика за 100 млн евро, - Романо

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский "Челси" согласился заплатить за Михаила Мудрика 100 млн евро – это именно та сумма, на которую и рассчитывали боссы "Шахтера".

В 20.18 Романо сообщил, что Мудрик уже находится в самолете и в ближайшие часы должен приземлиться в Лондоне. "Челси" планирует подписать с украинским контракт до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.

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