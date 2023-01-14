"Шахтер" и "Челси" согласовали трансфер Мудрика за 100 млн евро, - Романо
Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продолжит карьеру в лондонском "Челси"
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, лондонский "Челси" согласился заплатить за Михаила Мудрика 100 млн евро – это именно та сумма, на которую и рассчитывали боссы "Шахтера".
В 20.18 Романо сообщил, что Мудрик уже находится в самолете и в ближайшие часы должен приземлиться в Лондоне. "Челси" планирует подписать с украинским контракт до июня 2030 года.
В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.
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27 декабря "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по поводу Михаила Мудрика в 60 млн евро.
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1 января футболист "Шахтера" Михаил Мудрик согласовал условия личного контракта с английским "Арсеналом".
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3 января сообщалось, что "Челси" и "Шахтер" проведут переговоры по трансферу украинского вингера.
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В четверг, 12 января, представители лондонского клуба сделали новое предложение "Шахтеру" по трансферу Мудрика. После этого стало известно, что Арсенал готов заплатить за Мудрика до 95 млн евро.
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