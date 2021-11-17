"Шахтер" и английские топ-клубы начали "охоту" на 16-летнего бразильца
Донецкий "Шахтер" активно интересуется 16-летним полузащитником бразильского "Флуминенсе" Артуром Вендерроски
Об этом сообщает NETFLU.
По информации источника, кроме "Шахтера" к бразильцу есть интерес от английских топ-клубов - "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Никаких официальных контактов пока не было, но скаутам этих команд очень интересен футболист.
В феврале Артуру Вендерроски исполнилось 16 лет. В марте он подписал с "Флуминенсе" первый профессиональный контракт сроком на 5 лет.
Видео с навыками футболиста:
- 3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".
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