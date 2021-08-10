"Шахтер" - "Генк": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры считают, что "Шахтер" является фаворитом матча. На победу украинцев коэффициент 2,01. Выигрыш "Генка" оценивается в 3,42. То, что команды определят победителя в овертайме - 3,90.



2 августа в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов. В каком решалась и судьба донецкого "Шахтера".



Если "горняки" пройдут "Генк" в третьем квалификационном раунде ЛЧ, то встретятся с победителем пары "Монако" - "Спарта".



Лига чемпионов



Квалификация. 3-й раунд



Первый матч - 2:1



10 августа



"Шахтер" (Украина) - "Генк" (Бельгия)



Киев, стадион "НСК Олимпийский"



Начало в 20:30



Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"





Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что капитан команды Тарас Степаненко остался в запасе на матч против "Генка" из тактических соображений.

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