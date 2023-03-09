"Шахтер" - "Фейеноорд": где и когда смотреть матч украинцев в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" прошел французский "Ренн". "Фейеноорд" квалифицировался в 1/8 финала на прямую - на групповой стадии они опередили римский "Лацио", датский "Митьюланн" и австрийский "Штурм Грац".

Букмекеры считают, что "Шахтер" - аутсайдер сегодняшнего матча. На выигрыш украинцев дают коэффициент 2,90. Выигрыш "Фейеноорда" оценивают в 2,39. Ничья – 3,20.

У "Шахтера" серьезные кадровые потери накануне матча. Против "Фейеноорда" не сыграют защитники Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко и Богдан Михайличенко. Также из-за травмы недоступен форвард Марьян Швед.

Ответный матч пройдет 16 марта в Нидерландах.

Лига Европы

1/8 финала

9 марта

"Шахтер" (Украина) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

Варшава, стадион "Войска Польского"

Начало в 22:00

Трансляция - Мегого