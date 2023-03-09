"Шахтер" - "Фейеноорд": где и когда смотреть матч украинцев в 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня, 9 марта, донецкий "Шахтер" сыграет против нидерландского "Фейеноорда" в 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" прошел французский "Ренн". "Фейеноорд" квалифицировался в 1/8 финала на прямую - на групповой стадии они опередили римский "Лацио", датский "Митьюланн" и австрийский "Штурм Грац".
Букмекеры считают, что "Шахтер" - аутсайдер сегодняшнего матча. На выигрыш украинцев дают коэффициент 2,90. Выигрыш "Фейеноорда" оценивают в 2,39. Ничья – 3,20.
У "Шахтера" серьезные кадровые потери накануне матча. Против "Фейеноорда" не сыграют защитники Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко и Богдан Михайличенко. Также из-за травмы недоступен форвард Марьян Швед.
Ответный матч пройдет 16 марта в Нидерландах.
Лига Европы
1/8 финала
9 марта
"Шахтер" (Украина) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
Варшава, стадион "Войска Польского"
Начало в 22:00
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