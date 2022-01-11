"Шахтер" договорился с "Аяксом" о трансфере футболиста сборной Бразилии Нереса
Донецкий "Шахтер" и амстердамский "Аякс" договорились о трансфере бразильского полузащитника Давида Нереса
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации источника, Аякс и Шахтер согласовали все условия трансфера и контракта Давида Нереса в Украине. Клубы обсуждают финальные детали и вскоре объявят о трансфере официально.
Сумма трансфера пока неизвестна, но ранее в СМИ говорили о сумме в 15-20 млн евро.
24-летний Давид Нерес является питомцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн. евро. В 2017 году "Айкс" заплатил за него 22 миллиона.
В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
На счету Давида Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.
- Напомним, 28 декабря сообщалось, что английский "Брентфорд" предложил 15 млн евро за хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.
- 29 декабря "Шахтер" предложил "Аяксу" 15 млн евро за бразильского винггера Давида Нересе
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.45
Покупка 27.45Продажа 27.71
-
EUR
Покупка 30.97Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное