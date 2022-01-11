"Шахтер" договорился с "Аяксом" о трансфере футболиста сборной Бразилии Нереса

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.



По информации источника, Аякс и Шахтер согласовали все условия трансфера и контракта Давида Нереса в Украине. Клубы обсуждают финальные детали и вскоре объявят о трансфере официально.



Сумма трансфера пока неизвестна, но ранее в СМИ говорили о сумме в 15-20 млн евро.

24-летний Давид Нерес является питомцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн. евро. В 2017 году "Айкс" заплатил за него 22 миллиона.

В нынешнем сезоне правый вингер сыграл за амстердамцев 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

На счету Давида Нереса 7 матчей, 2 гола и 1 голевой пас за сборную Бразилии.