"Шахтер" договорился о трансфере 17-летнего футболиста сборной Бразилии
"Шахтер" покупает у бразильского "Интернасьонала" 17-летнего защитника Винисиуса Тобиаса
Об этом сообщил бразильский журналист Бруно Андраде в twitter.
По его информации, "Шахтер" заплатит за Винисиуса Тобиаса 6 млн евро. 4,5 млн бразильцы получат немедленно, а остальную сумму - в феврале 2022 года. Именно зимой футболисту исполнится 18 лет и он сможет присоединиться к своему новому клубу.
Винисиус Тобиас является игроком молодежной команды "Интернасьонала" и юниорской сборной Бразилии, выступает на позиции правого защитника.
Этот трансфер станет для "Шахтера" уже четвертым в нынешнее межсезонье. Ранее команда Роберто Де Дзерби купила бразильского защитника Марлона, его соотечественника Педринью и форварда с Буркина-Фасо Лассину Траоре.
- 9 июня "Шахтер" договорился с португальской "Бенфикой" о трансфере бразильского полузащитника Педринью за 18 млн евро.
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