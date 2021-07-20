"Шахтер" договорился о трансфере 17-летнего футболиста сборной Бразилии

Об этом сообщил бразильский журналист Бруно Андраде в twitter.

По его информации, "Шахтер" заплатит за Винисиуса Тобиаса 6 млн евро. 4,5 млн бразильцы получат немедленно, а остальную сумму - в феврале 2022 года. Именно зимой футболисту исполнится 18 лет и он сможет присоединиться к своему новому клубу.

Винисиус Тобиас является игроком молодежной команды "Интернасьонала" и юниорской сборной Бразилии, выступает на позиции правого защитника.

Этот трансфер станет для "Шахтера" уже четвертым в нынешнее межсезонье. Ранее команда Роберто Де Дзерби купила бразильского защитника Марлона, его соотечественника Педринью и форварда с Буркина-Фасо Лассину Траоре.

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