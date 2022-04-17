"Шахтер" договорился о продаже 23-летнего бразильца за 6 млн евро
Бразильский форвард Фернандо за 6 млн евро перейдет из "Шахтера" в австрийский "Зальцбург"
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
"Зальцбург" заплатит "Шахтеру" за 23-летнего бразильца чуть больше 6 млн евро. Transfermarkt оценивает Фернандо в 3 миллиона.
Фернандо присоединился к украинским в 2018 году. "Шахтер" тогда заплатил "Палмейрасу" 5,5 млн. евро. В общей сложности бразилец провел за "горняков" 69 матчей, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.
- 15 апреля стало известно, что украинский полузащитник Михаил Мудрик может перейти в английский Брентфорд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное