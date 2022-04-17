"Шахтер" договорился о продаже 23-летнего бразильца за 6 млн евро

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



"Зальцбург" заплатит "Шахтеру" за 23-летнего бразильца чуть больше 6 млн евро. Transfermarkt оценивает Фернандо в 3 миллиона.



Фернандо присоединился к украинским в 2018 году. "Шахтер" тогда заплатил "Палмейрасу" 5,5 млн. евро. В общей сложности бразилец провел за "горняков" 69 матчей, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.

15 апреля стало известно, что украинский полузащитник Михаил Мудрик может перейти в английский Брентфорд.



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