"Шахтер" договорился о благотворительном матче с "Антальяспором"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



25 апреля "Шахтер" сыграет с "Антальяспором" на местном стадионе в Анталии. Встреча начнется в 20.30 по киевскому времени. Команда занимает 8-е место в чемпионате Турции.



"Все средства от реализации билетов и рекламы на матче Shakhtar Global Tour for Peace будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны", - отмечают в "Шахтере".



В рамках благотворительного турне "Шахтер" уже провел матчи с греческим "Олимпиакосом" (0:1), польской "Лехией" (3:2) и турецким "Фенербахче" (0:1).





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