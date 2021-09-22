Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы дают командам примерно равные шансы на победу в сегодняшней игре на НСК "Олимпийский". На выигрыш "Динамо" предлагают коэффициент 2.70, на успех "Шахтера" - 2.75. Вероятность ничьей - 3.10.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:00.



За Суперкубок традиционно соревнуются чемпион страны и обладатель Кубка. Поскольку оба титула в прошлом сезоне получило "Динамо", то соперником киевлян, по регламенту, стал серебряный призер УПЛ - "Шахтер".



Суперкубок Украины был основан в 2004 году. "Динамо" 9 раз выигрывало этот трофей, "Шахтер" - 8. Также за трофей боролись одесский "Черноморец" (2013 год), полтавская "Ворскла" (2009 год), донецкий "Металлург" (2012 год) и симферопольская "Таврия" (2012 год), однако ни одна из этих команд не смогла выиграть Суперкубок.

Суперкубок Украины

22 сентября

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)



"Шахтер": Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Майкон - Марлос, Патрик, Педринью - Траоре.



"Динамо": Бойко - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Супряга.

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 21:00

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