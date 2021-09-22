"Шахтер" - "Динамо": Где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины
Сегодня, 22 сентября, "Шахтер" и "Динамо" сыграют матч за Суперкубок Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За Суперкубок традиционно соревнуются чемпион страны и обладатель Кубка. Поскольку оба титула в прошлом сезоне получило "Динамо", то соперником киевлян, по регламенту, стал серебряный призер УПЛ - "Шахтер".
Суперкубок Украины был основан в 2004 году. "Динамо" 9 раз выигрывало этот трофей, "Шахтер" - 8. Также за трофей боролись одесский "Черноморец" (2013 год), полтавская "Ворскла" (2009 год), донецкий "Металлург" (2012 год) и симферопольская "Таврия" (2012 год), однако ни одна из этих команд не смогла выиграть Суперкубок.
Суперкубок Украины
22 сентября
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 21:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 21 сентября главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, что будет делать ставку на молодых футболистов , когда они станут сильнее.
- 21 сентября стало известно, что из-за проведения на НСК "Олимпийский" матча за Суперкубок Украины возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
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