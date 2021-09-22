"Шахтер" - "Динамо": Где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За Суперкубок традиционно соревнуются чемпион страны и обладатель Кубка. Поскольку оба титула в прошлом сезоне получило "Динамо", то соперником киевлян, по регламенту, стал серебряный призер УПЛ - "Шахтер".

Суперкубок Украины был основан в 2004 году. "Динамо" 9 раз выигрывало этот трофей, "Шахтер" - 8. Также за трофей боролись одесский "Черноморец" (2013 год), полтавская "Ворскла" (2009 год), донецкий "Металлург" (2012 год) и симферопольская "Таврия" (2012 год), однако ни одна из этих команд не смогла выиграть Суперкубок.



Суперкубок Украины

22 сентября

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 21:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"