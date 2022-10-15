"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита центрального матча УПЛ
Завтра, 16 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против киевского "Динамо" в 7-м туре УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 5 матчей чемпионата Украины "Шахтер" имеет 13 очков и идет вторым в турнирной таблице. "Динамо" имеет 9 пунктов и идет девятым.
Букмекеры считают, что фаворитом матча 7-го тура УПЛ является именно "Шахтер". На победу "горняков" коэффициент 2,12. Ничью оценивают в 3,45. Выигрыш "Динамо" – 3,40.
Матч "Шахтер" – "Динамо" начнется в 17:00, 16 октября. Трансляция на Setanta Sports.
- 1 октября "Ворскла" в меньшинстве победила в Киеве "Ингулец".
- Также в субботу "Шахтер" победил "Металлист" и стал единоличным лидером премьер-лиги.
- 2 октября в 5-м туре "Динамо" победило "Минай".
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