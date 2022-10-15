"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита центрального матча УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 5 матчей чемпионата Украины "Шахтер" имеет 13 очков и идет вторым в турнирной таблице. "Динамо" имеет 9 пунктов и идет девятым.

Букмекеры считают, что фаворитом матча 7-го тура УПЛ является именно "Шахтер". На победу "горняков" коэффициент 2,12. Ничью оценивают в 3,45. Выигрыш "Динамо" – 3,40.

Матч "Шахтер" – "Динамо" начнется в 17:00, 16 октября. Трансляция на Setanta Sports.

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