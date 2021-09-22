"Шахтер" - "Динамо": Букмекеры дали прогноз на матч за Суперкубок Украины
Букмекеры считают равными шансы "Динамо" и "Шахтера" на победу в матче за Суперкубок Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы дают командам примерно равные шансы на победу в сегодняшней игре на НСК "Олимпийский". На выигрыш "Динамо" предлагают коэффициент 2.70, на успех "Шахтера" - 2.75. Вероятность ничьей - 3.10.
Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:00.
- Напомним, 21 сентября главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что волнуется из-за судейства в матче за Суперкубок Украины против "Динамо".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.57
Покупка 26.57Продажа 26.78
-
EUR
Покупка 31.08Продажа 31.44
- Актуальное
- Важное