"Шахтер" - "Динамо": Букмекеры дали прогноз на матч за Суперкубок Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы дают командам примерно равные шансы на победу в сегодняшней игре на НСК "Олимпийский". На выигрыш "Динамо" предлагают коэффициент 2.70, на успех "Шахтера" - 2.75. Вероятность ничьей - 3.10.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:00.