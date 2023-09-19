"Шахтер" дал бой, но проиграл "Порту" в первом матче Лиги чемпионов
В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил португальскому "Порту"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Гамбурге, закончился поражением "Шахтера" со счетом 1:3. "Порту" открыл счет на 8-й минуте. Бразильский полузащитник Галену поразил ворота Дмитрия Ризника.
"Шахтер" мгновенно ответил на пропущенный мяч. Кевин Келси отозвался на роскошный навес от Юхима Конопли и ударом головой восстановил ничейный счет.
Однако "Порту" сумел забить еще дважды. Один мяч на счету Мехди Тареми, а еще один гол забил Галену, оформившему сегодня дубль.
Кроме португальцев, соперниками чемпионов Украины по группе H являются бельгийский "Антверпен" и "Барселона". В параллельной игре каталонцы уничтожили соперника со счетом 5:0
Лига чемпионов
1-й тур. Группа H
19 сентября
"Шахтер" (Украина) – "Порту" (Португалия) 1:3
Голы: Келси, 13 – Галену, 8, 15, Тареми, 29
Фото: Getty Images
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