"Шахтер" дал бой, но проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Барселоны". В середине второго тайма футболисты каталонской команды забили "Шахтеру" дважды - отличились Ферран Торрес и Фермин Лопес.

Украинцы смогли ответить на старте второго тайма. Иракли Азаров отличной передачей с левого фланга вывел Георгия Судакова один на один, хавбек "Шахтера" обыграл голкипера и отправил мяч в сетку ворот "Барселоны".

"Шахтер" имеет 3 очка и занимает в группе H третью позицию. Лидирует с 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрал 3 очка и опережает чемпионов Украины по дополнительным показателям. "Антверпен" не получил ни одного пункта и идет четвертым.

"Порту" и "Антверпен" свой матч начнут в 22:00.

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Лига чемпионов

3-й тур. Группа H

25 октября

"Барселона" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1

Голы: Торрес, 28, Фермин Лопес, 36 - Судаков, 62

Желтые карточки: Торрес, 43, Бальде, 75 - Крыськив, 50, Конопля, 72, Бондарь, 87

Составь команд:

"Барселона": тер Штеген, Алонсо (Бальде, 70), Мартинес (Кристенсен, 82), Араухо, Канселу, Ромеу, Гюндоган, Фермин (Касадо, 82), Феликс (Гую, 75), Ямаль, Торрес.

"Шахтер": Ризник, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Эгиналду, 90+2), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Невертон, 63), Зубков, Сикан (Келси, 70).

Фото: Getty Images

"Шахтер" в Лиге чемпионов 2023/24

В 1-м туре группового раунда ЛЧ чемпионов "Шахтер" в Гамбурге уступил португальскому "Порту" со счетом 1:3. Во 2-м туре дончане в гостях победили бельгийский "Антверпен" 3:2, уступая после первого тайма 0:2.

Фото: Getty Images