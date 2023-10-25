"Шахтер" дал бой, но проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил испанской "Барселоне"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Барселоны". В середине второго тайма футболисты каталонской команды забили "Шахтеру" дважды - отличились Ферран Торрес и Фермин Лопес.
Украинцы смогли ответить на старте второго тайма. Иракли Азаров отличной передачей с левого фланга вывел Георгия Судакова один на один, хавбек "Шахтера" обыграл голкипера и отправил мяч в сетку ворот "Барселоны".
"Шахтер" имеет 3 очка и занимает в группе H третью позицию. Лидирует с 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрал 3 очка и опережает чемпионов Украины по дополнительным показателям. "Антверпен" не получил ни одного пункта и идет четвертым.
"Порту" и "Антверпен" свой матч начнут в 22:00.
Фото: Getty Images
Лига чемпионов
3-й тур. Группа H
25 октября
"Барселона" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1
Голы: Торрес, 28, Фермин Лопес, 36 - Судаков, 62
Желтые карточки: Торрес, 43, Бальде, 75 - Крыськив, 50, Конопля, 72, Бондарь, 87
Составь команд:
"Барселона": тер Штеген, Алонсо (Бальде, 70), Мартинес (Кристенсен, 82), Араухо, Канселу, Ромеу, Гюндоган, Фермин (Касадо, 82), Феликс (Гую, 75), Ямаль, Торрес.
"Шахтер": Ризник, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Эгиналду, 90+2), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Невертон, 63), Зубков, Сикан (Келси, 70).
Фото: Getty Images
"Шахтер" в Лиге чемпионов 2023/24
В 1-м туре группового раунда ЛЧ чемпионов "Шахтер" в Гамбурге уступил португальскому "Порту" со счетом 1:3. Во 2-м туре дончане в гостях победили бельгийский "Антверпен" 3:2, уступая после первого тайма 0:2.
Фото: Getty Images
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