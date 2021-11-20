"Шахтер" чуть не потерял очки со "Львовом" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" впервые забил в ворота "Руха" лишь на 85-й минуте, когда отличился Маркос Антонио. Еще через 3 минуты преимущество "горняков" увеличил Тете.

Команда Роберто де Дзерби победила "Рух" 2:0, набрала 38 очков и опустилась на второе место в турнирной таблице. Лидирует "Динамо", которое также имеет 38 пунктов, но опережает дончан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Украины

15-й тур

20 ноября

"Шахтер" - "Рух" 2:0

Голы : Маркос Антонио, 85, Тете, 88

Напомним, 19 ноября киевское "Динамо" разгромно победило одесский "Черноморец" в первом матче 15-го тура УПЛ.

20 ноября "Заря" неожиданно уступила на выезде "Львову".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb