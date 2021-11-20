"Шахтер" чуть не потерял очки со "Львовом" в чемпионате Украины
"Шахтер" в 15-м туре чемпионата Украины по футболу на последних минутах матча вырвал победу над "Львовом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" впервые забил в ворота "Руха" лишь на 85-й минуте, когда отличился Маркос Антонио. Еще через 3 минуты преимущество "горняков" увеличил Тете.
Команда Роберто де Дзерби победила "Рух" 2:0, набрала 38 очков и опустилась на второе место в турнирной таблице. Лидирует "Динамо", которое также имеет 38 пунктов, но опережает дончан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Чемпионат Украины
15-й тур
20 ноября
"Шахтер" - "Рух" 2:0
Голы : Маркос Антонио, 85, Тете, 88
- Напомним, 19 ноября киевское "Динамо" разгромно победило одесский "Черноморец" в первом матче 15-го тура УПЛ.
- 20 ноября "Заря" неожиданно уступила на выезде "Львову".
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