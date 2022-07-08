"Шахтер" будет судиться с ФИФА ради компенсации в 50 млн евро, - журналист Цыганик
"Шахтер" обратится в суд из-за нового правила ФИФА, согласно которому легионеры вправе остановить свои контракты с украинскими клубами на следующий сезон
Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.
"Шахтер" стремится получить от ФИФА компенсацию в размере 50 млн евро. В донецком клубе уверены, что ФИФА должна защищать не только футболистов, но и клубы и компенсировать им нанесенный ущерб, вызванный невозможностью продать некоторых игроков.
Отмечают, что многие потенциальные покупатели вышли из переговоров с "Шахтером", когда ФИФА обнародовала правило, согласно которому легионеры имеют право остановить свои контракты с украинскими клубами на следующий сезон.
- 8 июля стало известно, что донецкий "Шахтер" получит за трансфер бразильца Додо в итальянскую "Фиорентину" за 14,5 млн. евро.
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