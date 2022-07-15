"Шахтер" будет играть ЛЧ в Варшаве. Гендиректор клуба просит украинцев и поляков о поддержке

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Осенью "Шахтер" будут принимать соперников в Варшаве на стадионе "Войска Польского", который является домашней ареной "Легии".

"К нашему большому сожалению, пока не можем проводить домашние матчи еврокубков в Украине. Было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков "Шахтера" и "Легии", поляков и украинцев, которые сейчас живут В Варшаве и других городах. Верим, что прекрасные условия, обеспеченные "Легией", и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут "Шахтеру" успешно выступить в этом розыгрыше ЛЧ", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Стадион в Варшаве рассчитан на около 30 тысяч зрителей. Владельцы сезонных абонементов на домашние матчи "Легии" сезона-2022/23 смогут воспользоваться своим приоритетным правом приобретения билетов на игры ЛЧ.

Соперники донецкого "Шахтера" определятся 25 августа.

14 июля донецкий "Шахтер" получил нового тренера. Им стал хорват Игорь Йовичевич.

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