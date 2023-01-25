"Шахтер" близок к трансферу 18-летнего форварда из Венесуэлы, - СМИ

Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB .

По информации источника, "Шахтер" и "Бостон Ривер" близки к оформлению трансфера 18-летнего венесуэльца в Украину. Финансовые условия пока не известны.

Келси перешел "Бостон Ривер" только в этом году. До этого нападающий выступал в составе венесуэльского "Минерос Гуаяна", где забил 5 голов и совершил 1 ассист в 31 матче.

Сейчас Кевин Келси принимает участие в чемпионате Южной Америки U20, выступая за команду Венесуэлы.

15 января Михаил Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.

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