"Шахтер" близок к трансферу 18-летнего форварда из Венесуэлы, - СМИ
Донецкий "Шахтер" заинтересовался форвардом уругвайского "Бостон Ривер" Кевином Келси
Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB .
По информации источника, "Шахтер" и "Бостон Ривер" близки к оформлению трансфера 18-летнего венесуэльца в Украину. Финансовые условия пока не известны.
Келси перешел "Бостон Ривер" только в этом году. До этого нападающий выступал в составе венесуэльского "Минерос Гуаяна", где забил 5 голов и совершил 1 ассист в 31 матче.
Сейчас Кевин Келси принимает участие в чемпионате Южной Америки U20, выступая за команду Венесуэлы.
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15 января Михаил Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.
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