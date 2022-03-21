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Шахматиста из оккупированного Крыма Карякина дисквалифицировали за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины

21 мартa, 2022 понедельник
15:44
Спорт

Международная федерация шахмат дисквалифицировала на полгода Сергея Карякина, поддержавшего российскую вооруженную агрессию против Украины

Об этом сообщает ФИДЕ .

Международная шахматная федерация на полгода запретила Карякину участвовать в турнирах под своей эгидой.

Карякин поддержал полномасштабное вторжение России в Украину, после чего комитет по этике ФИДЕ начал против него расследование.

Ранее ФИДЕ лишило шахматистов из России и Белоруссии права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Кроме того, федерация расторгла спонсорские контракты с российскими и белорусскими компаниями.

32-летний Сергей Карякин родился в Симферополе. В 2009 году шахматист сменил украинское гражданство на российское.

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русская агрессия
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