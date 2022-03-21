Шахматиста из оккупированного Крыма Карякина дисквалифицировали за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины
Международная федерация шахмат дисквалифицировала на полгода Сергея Карякина, поддержавшего российскую вооруженную агрессию против Украины
Об этом сообщает ФИДЕ .
Международная шахматная федерация на полгода запретила Карякину участвовать в турнирах под своей эгидой.
Карякин поддержал полномасштабное вторжение России в Украину, после чего комитет по этике ФИДЕ начал против него расследование.
Ранее ФИДЕ лишило шахматистов из России и Белоруссии права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Кроме того, федерация расторгла спонсорские контракты с российскими и белорусскими компаниями.
32-летний Сергей Карякин родился в Симферополе. В 2009 году шахматист сменил украинское гражданство на российское.
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