"Шахеды" и дезинформация: США 31 мая объявят новые санкции против России
Соединенные Штаты в среду объявят о новых санкциях против России, касающиеся, в частности, технологий, используемых в "шахедах", а также противодействия дезинформации против правозащитников
Об этом на брифинге во время визита в Швецию во вторник объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда".
"Завтра мы объявим о новых мерах, которые дополнят наши меры по экспортному контролю технологий, обнаруженных в иранских дронах, которые используются для ударов по украинским гражданским людям и гражданской инфраструктуре", – сказал Блинкен.
Он добавил, что новые санкции США будут также направлены на противодействие российской дезинформации и защиту правозащитников в интернете.
- Напомним, Соединенные Штаты в среду, 31 мая, также передадут дополнительно $300 млн новой военной помощи Украине, включающей ракеты для ПВО (в том числе Patriot), HIMARS и высокоточных систем.
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