Об этом на брифинге во время визита в Швецию во вторник объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда".

"Завтра мы объявим о новых мерах, которые дополнят наши меры по экспортному контролю технологий, обнаруженных в иранских дронах, которые используются для ударов по украинским гражданским людям и гражданской инфраструктуре", – сказал Блинкен.

Он добавил, что новые санкции США будут также направлены на противодействие российской дезинформации и защиту правозащитников в интернете.