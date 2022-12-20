Об этом сообщил во время брифинга в Медиацентре Укринформ спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В День Святого Николая рашисты поздравили нас одним из самых больших "шахедных" обстрелов по количеству. 35 ударных БПЛА было выпущено по территории Украины - такое количество "шахедов" они еще не выпускали", - сказал он.

По его словам, эти беспилотники были из новой партии, которую получили россияне от Ирана – 250 "шахедов".

"И мы имеем после, условно говоря, длительной паузы, когда они их не применяли, с 7 декабря 67 сбитых БПЛА этого типа. Это только сбитых. Понятно, что не все удается сбивать. Иногда это 100% сбитие. Но во время вчерашней атаки 5 БПЛА все же попали на некоторые объекты и в гражданский сектор", – добавил Игнат.