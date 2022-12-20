"Шахедный" обстрел 19 декабря был самым большим по количеству: россияне выпустили по Украине 35 дронов, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Игнат
В течение 19 декабря россияне впустили по Украине 35 "шахедов". Этот обстрел иранскими дронами был один из самых больших по количеству
Об этом сообщил во время брифинга в Медиацентре Укринформ спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"В День Святого Николая рашисты поздравили нас одним из самых больших "шахедных" обстрелов по количеству. 35 ударных БПЛА было выпущено по территории Украины - такое количество "шахедов" они еще не выпускали", - сказал он.
По его словам, эти беспилотники были из новой партии, которую получили россияне от Ирана – 250 "шахедов".
"И мы имеем после, условно говоря, длительной паузы, когда они их не применяли, с 7 декабря 67 сбитых БПЛА этого типа. Это только сбитых. Понятно, что не все удается сбивать. Иногда это 100% сбитие. Но во время вчерашней атаки 5 БПЛА все же попали на некоторые объекты и в гражданский сектор", – добавил Игнат.
- 7 декабря издание Zeit отметило, что Россия, вероятно, заказала у Ирана новую партию беспилотников и баллистических ракет. 9 декабря в минобороны Великобритании также предположили , что Россия исчерпала первую партию беспилотников "Шахед" и уже получила от Ирана следующую.
- Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако попадали в объекты критической инфраструктуры.
- Владимир Зеленский во время обращения к участникам встречи лидеров JEF сказал , что Россия получила от Ирана новую партию "шахедов" - 250 дронов. По его данным, в ночь на 19 декабря россияне атаковали Украину 34 такими беспилотниками.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.13
- Актуальное
- Важное