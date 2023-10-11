Шаг за шагом поджима врага, чтобы он отошел, или навсегда остался там: боец ВСУ рассказал о ситуации возле Бахмута

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"После деоккупации Клищиевки и Андреевки, после отражения многочисленных атак и попыток вернуть эти населенные пункты со стороны окупантов, следующей задачей ВСУ было перейти железную дорогу и закрепиться. Потому что это мощный рубеж обороны оккупантов. Сейчас все сделано для того, чтобы этот рубеж был взят" , – подчеркнул Маляревич.

По словам бойца, контроль над железной дорогой Бахмут - Горловка со стороны Сил обороны открывает возможности по перекрытию путей поставки вражеской группировки в Бахмуте, и продолжению полуокружения со стороны ВСУ.

"Шаг за шагом мы поджимаем окупантов, чтобы они отошли, или все там и остались", - подчеркнул Маляревич.

В течение еще суток войны с Россией украинские защитники отбили 37 атак кафиров на ключевых направлениях фронта. В частности, ВСУ имели частичный успех в районе Андреевки Донецкой области. В то же время армия РФ потеряла 450 своих солдат

Заместитель командира батальона 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко отметил , что на Бахмутском направлении минимизировалось количество стрелковых боев









