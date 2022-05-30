Шаг за шагом освобождаем нашу землю, - Зеленский

Об этом он заявил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram .

"Ситуация на Донбассе остается в целом чрезвычайно тяжелой. Российская армия пытается точечно собрать превосходящие силы для большего и большего давления на наших защитников. Там, на Донбассе, сейчас собран максимум боевой мощи российской армии. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Кураховое и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении", - сказал президент.

Он поблагодарил всех защитников и защитниц, которые героически держат оборону.

"Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория нашей Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом освобождаем нашу землю и постепенно приближаемся к той точке, в которой России все же придется отложить оружие, сосчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется", - подытожил Зеленский.