"Шаг вперед в укреплении антикоррупционных институтов": послы G7 приветствовали принятие закона о статусе НАБУ

Об этом говорится в Twitter послов G7.



При этом дипломаты отметили решающее значение прозрачности отбора нового директора Бюро.



"Послы G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона о НАБУ и его межпартийную поддержку. Это шаг вперед в укреплении независимых антикоррупционных институтов. Прозрачность и конкурентоспособность при выборе нового директора будут иметь решающее значение", - говорится в сообщении.



Ранее представитель Евросоюза в Украине Матти Маасикас приветствовал законодательные изменения относительно НАБУ.



Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы по приведению статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины".



Документ предлагает изменить статус НАБУ и сделать Бюро центральным органом исполнительной власти со специальным статусом - пока НАБУ является государственным правоохранительным органом.



Согласно законопроекту правительство получает полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Кабмин также сможет отстранить директора НАБУ от должности. Кроме того, на Кабмин возложена обязанность направлять и координировать деятельность НАБУ, в частности принимать проект Антикоррупционной стратегии и утверждать государственную программу по ее реализации, а также координировать предложения по финансированию НАБУ при разработке госбюджета.



Конкурсный отбор на должность директора НАБУ согласно документу должна проводить конкурсная комиссия, в которую входит шесть человек. Из них троих предлагает Кабинет министров, а еще троих - Кабинет министров на основе предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь по противодействию коррупции.

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