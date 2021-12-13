"Шаг вперед, который нужно реализовать": нардеп Осадчук заявил, что для перезагрузки Высшего совета правосудия требуется целый год

Об этом он заявил в эфире "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"Важно, что летом с третьего раза мы смогли проголосовать важный этап судебной реформы. Без справедливых судов, возможности защитить инвесторов, граждан Украины, контракты – другие реформы не имеют никакого смысла", - сказал Осадчук.



Он напомнил, что в октябре 2019 партия "Слуга народа" объявила о голосовании судебной реформы.



"Партнеры умоляли их не делать этого, потому что это не конституционные истории были. И, сейчас, в конце 2021 года, у нас только начинает работать Этическая Рада (при Высшем совете правосудия, – ред.), мы только запускаем механизмы очищения Высшего Совета правосудия, и потребуется весь следующий год, чтобы нормально перезагрузить ВРП. Голосование за перезагрузку ВККС и ВРП - это огромный шаг вперед, но его еще предстоит реализовать", - подытожил нардеп.

Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу

Совет принял закон о порядке избрания и назначении членов Высшего совета правосудия .

Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания членов комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд о проверке соответствия Основному закону норм закона о порядке избрания и назначении членов Высшего совета правосудия.

9 ноября стало известно, что в Украине сформирован первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

1 декабря Этический совет официально приступил к работе.