"Шаг вперед, который нужно реализовать": нардеп Осадчук заявил, что для перезагрузки Высшего совета правосудия требуется целый год
Народный депутат Андрей Осадчук считает, что для перезагрузки Высшего совета правосудия понадобится весь 2022 год
Об этом он заявил в эфире "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.
"Важно, что летом с третьего раза мы смогли проголосовать важный этап судебной реформы. Без справедливых судов, возможности защитить инвесторов, граждан Украины, контракты – другие реформы не имеют никакого смысла", - сказал Осадчук.
Он напомнил, что в октябре 2019 партия "Слуга народа" объявила о голосовании судебной реформы.
"Партнеры умоляли их не делать этого, потому что это не конституционные истории были. И, сейчас, в конце 2021 года, у нас только начинает работать Этическая Рада (при Высшем совете правосудия, – ред.), мы только запускаем механизмы очищения Высшего Совета правосудия, и потребуется весь следующий год, чтобы нормально перезагрузить ВРП. Голосование за перезагрузку ВККС и ВРП - это огромный шаг вперед, но его еще предстоит реализовать", - подытожил нардеп.
- Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу
- Совет принял закон о порядке избрания и назначении членов Высшего совета правосудия .
- Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания членов комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
- Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд о проверке соответствия Основному закону норм закона о порядке избрания и назначении членов Высшего совета правосудия.
- 9 ноября стало известно, что в Украине сформирован первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.
- 1 декабря Этический совет официально приступил к работе.
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