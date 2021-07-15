"Шаг отчаяния": МИД отреагировал на приезд единороссов в оккупированный Луганск
Визит в ОРДЛО депутатов российской партии "Единая Россия" - это признак политического отчаяния
Об этом заявил в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
По его словам, СМИ распространяют информацию об участии представителей "Единой России" в форуме в Луганске.
Николенко считает, что за счет жителей ОРДЛО партия власти пытается компенсировать падение рейтингов.
"Некий шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты поддержки "Единой России" будет фактически невозможно. Это, в свою очередь, поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса", - сказал он.
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Николенко заявил, что Украина рассматривает агитационные действия единороссов как политику, направленную на подрыв мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
"Еще раз призываем наших граждан не участвовать в противоправных российских плебисцитах", - добавил он.
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