Об этом рассказал во время своего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть сегодня важное решение от Эстонии – ее парламент признал Россию государством – спонсором терроризма. И это еще один европейский шаг к тому, чтобы фактическая реальность российского террора и европейское официальное отношение к России полностью совпадали. Террор должен получать все виды реакции – на поле боя , санкционную и юридическую. Благодарю за это наших эстонских друзей! Мы продолжим работу на всех уровнях, чтобы и другие страны принимали аналогичные решения", - сказал Зеленский.

Напомним, парламент Эстонии признал российский режим террористическим и осудил аннексию украинских территорий.

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