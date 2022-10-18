Шаг к тому, чтобы реальность российского террора и европейское отношение к РФ полностью совпадали, - Зеленский о признании Эстонией России государством-спонсором терроризма
Решение Эстонского парламента о признании России государством-спонсором терроризма – это еще один европейский шаг к тому, чтобы фактическая реальность российского террора и европейское официальное отношение к России полностью совпадали
Об этом рассказал во время своего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.
"Есть сегодня важное решение от Эстонии – ее парламент признал Россию государством – спонсором терроризма. И это еще один европейский шаг к тому, чтобы фактическая реальность российского террора и европейское официальное отношение к России полностью совпадали. Террор должен получать все виды реакции – на поле боя , санкционную и юридическую. Благодарю за это наших эстонских друзей! Мы продолжим работу на всех уровнях, чтобы и другие страны принимали аналогичные решения", - сказал Зеленский.
- Напомним, парламент Эстонии признал российский режим террористическим и осудил аннексию украинских территорий.
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