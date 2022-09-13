"Шаг доброй воли": под Изюмом ВСУ ликвидировали подполковника российской армии
Во время войны в Украине ликвидировали командира 137-го парашютно-десантного полка подполковника российской армии Павла Кривова
Об этом в телеграме сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Командир 137-го ПДП подполковник Павел Кривов под Изюмом совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал Штефан.
- Ранее в Украине был ликвидирован подполковник российской армии Павел Маташук.
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