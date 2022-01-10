Шабунин о блокировании конкурса в САП: это интерес Коломойского

Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

В ответ на вопрос о том, откуда исходит умысел по блокированию конкурса, Шабунин отметил: "Гарантировано, Коломойский есть в процессе, потому что глава комиссии делегирована группой "За будущее".

По его словам, в ключевых моментах конкурса 5 человек не подняли руки, трижды на предпоследнем заседании. По-видимому, действовали синхронно.

"В этом году Сытник сажал самолет, на котором бежал один из главных фигурантов дела "ПриватБанка" в Вену. Вручил ему подозрение. Подозрения вручены председателю правления Дубилета, всем ключевым людям по этому делу. Дело готовится к завершению", - сказал Шабунин.

Он считает, что дело может никогда не быть в суде.

"Это интерес Коломойского - чтобы во главе САП не было независимого человека", - подчеркнул глава Центра противодействия коррупции.

Шабунин заявил, что, вероятно, Банковая блокирует конкурс в Специализированную антикоррупционную прокуратуру не только из-за олигарха, однако Коломойский - одна из причин.

"В частности (блокирует, - ред.), защищая Коломойского. Вы где-то видите проблемы у Коломойского? Хоть в какой-то сфере? Ни в одной из сфер. У Коломойского все прекрасно", - сказал он.

Шабунин добавил, что у Коломойского есть проблемы, но их реализацией является решение суда, до чего еще не дошло. В любой момент Ирина Венедиктова, исполняющая обязанности руководителя САП, может сменить прокуроров, которые догоняют Коломойского, на закрывших "Роттердам+".