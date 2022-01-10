Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Шабунин о блокировании конкурса в САП: это интерес Коломойского

Шабунин о блокировании конкурса в САП: это интерес Коломойского

10 января, 2022 понедельник
10:10
Общество

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что блокирование конкурса в Специализированную антикоррупционную прокуратуру может быть связано с олигархом Игорем Коломойским

Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

В ответ на вопрос о том, откуда исходит умысел по блокированию конкурса, Шабунин отметил: "Гарантировано, Коломойский есть в процессе, потому что глава комиссии делегирована группой "За будущее".

По его словам, в ключевых моментах конкурса 5 человек не подняли руки, трижды на предпоследнем заседании. По-видимому, действовали синхронно.

"В этом году Сытник сажал самолет, на котором бежал один из главных фигурантов дела "ПриватБанка" в Вену. Вручил ему подозрение. Подозрения вручены председателю правления Дубилета, всем ключевым людям по этому делу. Дело готовится к завершению", - сказал Шабунин.

Он считает, что дело может никогда не быть в суде.

"Это интерес Коломойского - чтобы во главе САП не было независимого человека", - подчеркнул глава Центра противодействия коррупции.

Шабунин заявил, что, вероятно, Банковая блокирует конкурс в Специализированную антикоррупционную прокуратуру не только из-за олигарха, однако Коломойский - одна из причин.

"В частности (блокирует, - ред.), защищая Коломойского. Вы где-то видите проблемы у Коломойского? Хоть в какой-то сфере? Ни в одной из сфер. У Коломойского все прекрасно", - сказал он.

Шабунин добавил, что у Коломойского есть проблемы, но их реализацией является решение суда, до чего еще не дошло. В любой момент Ирина Венедиктова, исполняющая обязанности руководителя САП, может сменить прокуроров, которые догоняют Коломойского, на закрывших "Роттердам+".

 

  • Напомним, 20 декабря 2021 года ОАСК частично удовлетворил иск об упразднении Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
  • В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.
  • 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.
  • Финалист конкурса - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, обжалует результат отбора.
  • 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
  • "Не разрешайте коррумпированным силам блокировать работу": США призвали возобновить процесс избрания руководителя САП.
  • Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Игорь Коломойский
САП
Центр противодействия коррупции
Читайте также:
снігопад
8 января, 2022 суббота
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных снегопадах
НАТО
8 января, 2022 суббота
The Washington Post узнал ключевые пункты переговоров между Россией и НАТО
Блінкен Лавров
8 января, 2022 суббота
В МИД России резко отреагировали на заявление Блинкена о военных РФ в Казахстане
Киев
-1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.38
    Покупка 27.38
    Продажа 27.65
  • EUR
    Покупка 30.83
    Продажа 31.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 января
11:35
В Италии заговорили о будущем Шевченко, украинца могут уволить уже сегодня, - СМИ
11:16
Симптомы инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон" появляются через три дня, - исследование
11:03
Часть Великой китайской стены обрушилась в результате землетрясения
10:54
Токаев с Путиным
Во время протестов в Казахстане использовали "майданные технологии", - Путин
10:50
Токаев по поводу протестов в Казахстане: была попытка госпереворота, однако сейчас конституционный порядок в стране возобновлен
10:33
ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в Карпатах и повышении уровня воды в реках
10:14
Анналена Бербок
Сертификацию "Северного потока - 2" приостановили из-за несоответствия требованиям ЕС, - МИД Германии
09:51
Перед переговорами между США и РФ состоится заседание комиссии НАТО - Украина
09:35
ДТП на Черниговщине: в результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали 11 человек
09:30
Интервью
Бураковский Игорь
"Отиграем годы локдауна": Игорь Бураковский об экономических прогнозах на 2022-й и итоги 2021-го
09:27
Украина просит у Германии оборонное вооружение
09:21
Коронавирус в Украине
Сумщина перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина
09:08
Золотой глобус
В США обнародовали список победителей кинопремии "Золотой глобус - 2022"
08:53
протесты в Казахстане
В МВД Казахстана заявили о задержании около 8 тыс. человек
08:39
Украину 10 января накроют снег, туман и гололедица
08:25
В Украине за сутки зафиксировали почти 2 тыс. случаев коронавируса, умерли 86 человек
08:20
В Запорожской области обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен прошлых войн
08:12
В Израиле зафиксировали первый случай миокардита из-за штамма "Омикрон"
07:46
доллар
Официальный курс: доллар вырос в цене до максимума с конца мая
07:28
В зоне ООС
Сутки в зоне ООС: оккупантты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, травмирован украинский военный
07:13
Энтони Блинкен
Блинкен: власти Казахстана должны отменить приказ стрелять на поражение
2022, воскресенье
9 января
23:15
Били по старикам и женщинам из гранатометов. Команды шли исключительно на русском, - журналистка Forbes о событиях в Алматы
22:51
Амин Елеусинов на суде. Архивное фото
Пропали лидеры независимых профсоюзов Казахстана
22:36
Диссидент Николай Матусевич живет в курятнике на окраине Василькова. Без воды и отопления. Фотофакт
22:10
Если батальон терробороны возникнет в каждом райцентре, врагу будет очень сложно воевать с Украиной, - пресс-секретарь резервистов
21:54
Нурсултан Назарбаев
Британские депутаты требуют заморозить активы клана Назарбаева
21:30
Граждане Украины в Казахстане не пострадали. Желающим уехать помогает посольство, - МИД
21:00
"Ни одного слова на казахском". Людей на площади в Алматы расстреливали не казахи, наши силовики разрешали нам оставаться, – оппозиционер Мейрхан Абдуманапов
20:43
Самолет с 33 украинцами следует из Казахстана в Киев
20:11
Токаев с Путиным
Токаева охраняют россияне. Приказ стрелять по восставшим он отдал по требованию Путина, - экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев
19:58
На обновленном телеканале Верховной Рады приглашенная гостья выступила с поддержкой вторжения России в Казахстан. Видеофакт
19:34
"Россия приставила пистолет к голове Украины", - Блинкен
19:21
Борис Вишневский
"Цифры явно не сходятся". Российский оппозиционер из Санкт-Петербурга подсчитал, сколько солдат РФ действительно перебрасывает в Казахстан
19:00
Сахар
Что будет с ценой сахара в 2022 году. Объясняют эксперты
18:39
В Албании раскололась Демпартия. Не обошлось без полицейских водометов и слезоточивого газа
18:00
Московский патриархат вывел в центр города десятки детей и взрослых без защитных масок
17:30
В 2022 году могут ввести карточки на еду, – советник президента Устенко
17:17
В Нежине тушат пожар на мебельной фабрике
16:45
Одиночный пикет у Минске. Ночь на 9 января 2022 года
Силы ОДКБ заняли ключевые объекты Казахстана. Появился список
16:17
В Украине назвали главное слово 2021 года
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV