В МИД Украины осудили пророссийские акции в Германии и Чехии

"Митингующие требовали прекратить поддержку Украины и отменить санкции против РФ. Провозглашались призывы, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, а также объявлялся сбор средств на поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы "Эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и пренебречь честью и достоинством украинцев, ценой своих жизней отстаивающих свободу в Европе", - написал Николенко.

Также украинская сторона благодарна жителям Кельна и Праги, выступившим против пророссийских митингов в воскресенье.

"Не сомневаемся в солидарности абсолютного большинства немцев и чехов с украинцами, которые предоставили сотням тысяч из них временное убежище, а также поддерживают Украину и политику своих правительств по противодействию российской агрессии. Акции, состоявшиеся в воскресенье, не смогут поколебать дружбу между Украиной и Германией и Чехией, поддержку которых мы высоко ценим", – добавил Николенко.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали по вопросу запрета россиянам въезда в ЕС.

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