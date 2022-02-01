Сговор с "ДНР", подставные лица, звонки из тюрем: СБУ разоблачила мошенников, использовавших заключенных в ОРДЛО для выманивания денег

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"В ходе спецоперации была отслежена вся цепь звонков из "колл-центров отечественных банков", которые на самом деле совершали заключенные с ОРДЛО", - говорится в сообщении.



Как известно, за время своей деятельности злоумышленники обманули сотни граждан Украины на миллионы гривен.



"В ходе расследования установлено, что одним из участников схемы является житель Донецкой области. Он вступил в сговор с предводителями так называемой ДНР, которые создали разветвленную сеть псевдоколл-центров", - пишут в СБУ.



Отмечается, что сотрудниками таких колл-центров были заключенные тюрем так называемой ДНР, которые представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточных счетов.



Обналичивание похищенных средств в наличные деньги и их переправку через линию столкновения координировал житель Донецкой области.



Сообщается, что его "курьерами" были жители подконтрольных действующим украинским властям территорий, которые имеют также гражданство РФ.



Злоумышленники передавали часть похищенных денег так называемым правоохранителям на оккупированных территориях, которые не только поощряли, но и осуществляли координацию деятельности псевдоколл-центров.



Национальная полиция сообщила о подозрении фигурантам дела по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 190 (мошенничество);

ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Напомним, что в Одесской области мошенники придумали преступную схему с "ковидной тысячей" - они звонят людям под видом работников банков.

Кроме того, СБУ разоблачила преступников, которые подделали и пытались использовать "документ, подписанный начальником киберотдела СБУ" для восстановления работы центра конвертов.

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"Во время проведения санкционированных обысков были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие указанную противоправную деятельность", - сообщает пресс-служба ведомства.Расследование продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам, причастным к этой противоправной деятельности.