Сговор на почти полмиллиарда при закупке программного обеспечения: АМКУ оштрафовал семь компаний на более чем 105 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.



Комитет установил, что, благодаря сотрудничеству обществ с ограниченной ответственностью "Инфопульс Украина", "Сапран Украина", "САП Украина", "Бриг-Ритейл", "Агелес", "Беной" и дочернее предприятие "Ителлидженс" со 100%-й иностранной инвестицией общества "Ителлидженс интернешнл бизнес сервис ГМБХ (Германия)" ("НТТ дата бизнес солюшнс") на протяжении 2016-2019 гг. совершали сговоры при закупках, объявлявшиеся такими государственными учреждениями Украины, как АО "КБ "ПриватБанк", ГП "НАЭК "Энергоатом", ПАО "Укргаздобыча", филиал ГИОЦ ПАО "Укрзализниця", Национальный банк Украины, Банкнотно-монетный двор НБУ и ГП "Полиграфический комбинат "Украина".



Комитет выяснил, что ООО "САП УКРАИНА" предоставляло специальный статус партнерам, благодаря которому в торгах и аукционах могли участвовать только компании с партнерскими соглашениями.



"О наличии общих интересов и взаимосвязи между ответчиками, их осведомленности о действиях друг друга и системности поведения свидетельствуют, например, формальное участие компаний для обеспечения кворума, подготовка одним участником торгов документов для других участников торгов, согласование ценовых предложений и другие обстоятельства, которые свидетельствуют о согласовании поведения при подготовке и участии в торгах", - пишет АМКУ.



АМКУ наложил следующие штрафы:

ООО "САП Украина" на общую сумму 75 000 000 грн;

ООО "Бриг-ритейл" на общую сумму 3 259 273 грн;

ООО "Агелес" на общую сумму 5 632 114 грн;

ООО "Беной" на общую сумму 12 783 467 грн;

"НТТ дата бизнес солюшнс" на общую сумму 6 100 798 грн;

ООО "Инфопульс Украина" на общую сумму 2 200 950 грн;

ООО "Сапран Украина" на общую сумму 339 999 грн.

Напомним, 29 октября 2021 года АМКУ оштрафовал две компании на 182,5 млн грн за сговор во время строительства Подольского моста в Киеве.

Общая сумма штрафов составила 105 316 601 грн.В АМКУ отметили, что участие в сговорах на торгах согласно законодательству также влечет лишение нарушителей права участия в публичных закупках в течение трех лет.