Сговор на почти полмиллиарда при закупке программного обеспечения: АМКУ оштрафовал семь компаний на более чем 105 млн грн
В среду, 15 декабря, Антимонопольный комитет наложил штрафы на семь компаний, организовавших сговор на закупках программного обеспечения почти на 500 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Комитет установил, что, благодаря сотрудничеству обществ с ограниченной ответственностью "Инфопульс Украина", "Сапран Украина", "САП Украина", "Бриг-Ритейл", "Агелес", "Беной" и дочернее предприятие "Ителлидженс" со 100%-й иностранной инвестицией общества "Ителлидженс интернешнл бизнес сервис ГМБХ (Германия)" ("НТТ дата бизнес солюшнс") на протяжении 2016-2019 гг. совершали сговоры при закупках, объявлявшиеся такими государственными учреждениями Украины, как АО "КБ "ПриватБанк", ГП "НАЭК "Энергоатом", ПАО "Укргаздобыча", филиал ГИОЦ ПАО "Укрзализниця", Национальный банк Украины, Банкнотно-монетный двор НБУ и ГП "Полиграфический комбинат "Украина".
Комитет выяснил, что ООО "САП УКРАИНА" предоставляло специальный статус партнерам, благодаря которому в торгах и аукционах могли участвовать только компании с партнерскими соглашениями.
"О наличии общих интересов и взаимосвязи между ответчиками, их осведомленности о действиях друг друга и системности поведения свидетельствуют, например, формальное участие компаний для обеспечения кворума, подготовка одним участником торгов документов для других участников торгов, согласование ценовых предложений и другие обстоятельства, которые свидетельствуют о согласовании поведения при подготовке и участии в торгах", - пишет АМКУ.
АМКУ наложил следующие штрафы:
- ООО "САП Украина" на общую сумму 75 000 000 грн;
- ООО "Бриг-ритейл" на общую сумму 3 259 273 грн;
- ООО "Агелес" на общую сумму 5 632 114 грн;
- ООО "Беной" на общую сумму 12 783 467 грн;
- "НТТ дата бизнес солюшнс" на общую сумму 6 100 798 грн;
- ООО "Инфопульс Украина" на общую сумму 2 200 950 грн;
- ООО "Сапран Украина" на общую сумму 339 999 грн.
В АМКУ отметили, что участие в сговорах на торгах согласно законодательству также влечет лишение нарушителей права участия в публичных закупках в течение трех лет.
- Напомним, 29 октября 2021 года АМКУ оштрафовал две компании на 182,5 млн грн за сговор во время строительства Подольского моста в Киеве.
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