"Сгорели тысячи тонн продукции": Ким показал момент попадания и последствия ракетного удара по пункту гумпомощи в Николаеве
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким показал момент попадания двумя российскими ракетами по пункту гумпомощи
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в телеграме.
Глава ОГА выложил видео, на котором зафиксирован момент попадания российскими ракетами по гуманитарному штабу Николаева.
"А это момент попадания. В 3 часа ночи российские оккупанты ударили 2 ракетами по одному из наших гуманитарных штабов. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели", - написал Ким.
- Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июля россияне обстреляли 7 ракетами С-300 Николаев.
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