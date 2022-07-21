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Главная война с Россией "Сгорели тысячи тонн продукции": Ким показал момент попадания и последствия ракетного удара по пункту гумпомощи в Николаеве

"Сгорели тысячи тонн продукции": Ким показал момент попадания и последствия ракетного удара по пункту гумпомощи в Николаеве

21 июля, 2022 четверг
11:25
война с Россией

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким показал момент попадания двумя российскими ракетами по пункту гумпомощи

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в телеграме.

Глава ОГА выложил видео, на котором зафиксирован момент попадания российскими ракетами по гуманитарному штабу Николаева.

"А это момент попадания. В 3 часа ночи российские оккупанты ударили 2 ракетами по одному из наших гуманитарных штабов. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели", - написал Ким.

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июля россияне обстреляли 7 ракетами С-300 Николаев.

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Видео
Россия
Николаев
Николаевщина
Виталий Ким
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