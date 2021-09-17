"Сформировать партнерские отношения и политику": Всемирный экономический форум возвращается в Давос

Об этом говорится в сообщении форума.



В 2022 году Давосский форум будет проходить в период с 17 по 21 января. Сообщается, что станет первым глобальным мероприятием для руководителей, которое определит повестку дня для устойчивого восстановления.



"Пандемия усилила раскол в обществе. Это критический год для лидеров, чтобы собраться вместе и сформировать необходимые партнерские отношения и политику", - говорится в сообщении форума.



Известно, что встреча соберет вместе дальновидных лидеров, которые будут развивать сотрудничество с участием многих заинтересованных сторон и решать насущные экономические, политические и социальные проблемы мира.



Всемирный экономический форум тесно сотрудничает со швейцарскими властями и экспертами, национальными и международными организациями здравоохранения, чтобы принять меры, необходимые для безопасного проведения мероприятия.

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