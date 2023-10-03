Сферы влияния на госинституции, экономика, гражданское общество: правительство разработает единый план реформ до 2027 года

Об этом говорится в прессрелизе .

"Запускаем работу над единым планом реформ до 2027 года. План охватит все сферы, влияющие на государственные институции, экономику и взаимодействие с гражданами", - сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Сообщается, что в единый план реформ будут включены инициативы партнеров и другие предложения. Он затронет все сферы, оказывающие влияние на государственные институты, экономику и сотрудничество с гражданским обществом.

"От наших партнеров получили ряд документов с предложениями реформ – от 7 рекомендаций ЕС до перечня структурных маяков МВФ. Со своей стороны по инициативе президента Украины Владимира Зеленского разработан Концепт усиления устойчивости демократии. Этот документ мы уже передали нашим союзникам. Теперь начинаем работу над созданием единого документа", – сказал премьер-министр.

Шмигаль подчеркнул, что разрабатываемый правительством план реформ до 2027 года будет соответствовать основным принципам Украинской доктрины, которую презентовал Президент Украины в своем обращении к парламенту. Он подчеркнул, что реформы будут гарантом нашего успеха и стимулом для восстановления и развития страны.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года, ведь четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

26 сентября глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что государства-члены могут начать официальные переговоры с Украиной уже в декабре.

Еспресо объясняет , какие из необходимых реформ для вступления в ЕС проведены и на какой стадии выполнения каждая из них.

Новоназначенная посолка ЕС в Украине Катарина Матернова спрогнозировала сроки вступления Украины в Европейский Союз: по ее мнению, 2023 год – вполне реалистичный срок, если темп реформ будет поддерживаться.