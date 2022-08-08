Об этом сообщило издание Euronews .

Как говорится в сообщении, региональное подразделение руководящей социал-демократической партии в Ганновере отклонило предложение исключить бывшего канцлера Герхарда Шредера из партии.

Некоторые члены социал-демократической партии стремились устранить Шредера из-за его тесных связей с Москвой и президентом России Владимиром Путиным. Но арбитражный комитет отделения партии в Ганновере постановил в понедельник, что его действия не нарушают правила партии.

"Комитет отметил, что бывший канцлер нанес "вред партии" и что "четкое дистанцирование" от российского лидера было бы "желательным", но арбитражная комиссия считает, что сфера личной дружбы является частью приватной жизни", - пишет Euronews.

Также сообщается, что 17 членов партии подали заявку на исключение бывшего канцлера из партии. Решение оставить Шредера можно обжаловать в апелляционном суде в течение месяца.

78-летний Герхард Шредер занимал должность канцлера с 1998 по 2005 год и являлся лидером социал-демократов с 1999 по 2004 год.

"Длительные связи Шредера с российским государственным энергетическим сектором после того, как Россия вторглась в Украину, разрушили его политическое положение", - пишет издание.

Отметим, что только в мае Шредер ушел с поста председателя совета директоров российской государственной компании "Роснефть", в которой работал с 2017 года. В 2021 году Шредера переизбрали на должность. Кроме Роснефти Шредер также являлся главой комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора российского "Северного потока - 2", которая тесно связана с Газпромом. До этого Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год.

Экс-канцлер ранее критиковал войну РФ против Украины, но отказался осудить Путина, которого называет своим близким другом. Шредер заявил, что дистанцирование от Путина не поможет в сложившейся ситуации.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер официально выдвинут в состав совета директоров российской государственной компании "Газпром".

26 июля стало известно, что Герхард Шредер во время отпуска прибыл в Москву .

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине .

Президент Германии Штайнмайер подверг критике бывшего немецкого канцлера Шредера за приверженность того российским энергетическим компаниям.

18 мая федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за исключение бывшего канцлера из рядов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за тесных связей с российским режимом.