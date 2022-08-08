"Сфера личной дружбы с Путиным является частью личной жизни": немецкие социал-демократы не исключили Шредера из партии
Арбитражный комитет отделения партии в Ганновере в понедельник, 8 августа, отклонил предложение об исключении экс-канцлера Герхарда Шредера из руководящей социал-демократической партии Германии
Об этом сообщило издание Euronews .
Как говорится в сообщении, региональное подразделение руководящей социал-демократической партии в Ганновере отклонило предложение исключить бывшего канцлера Герхарда Шредера из партии.
Некоторые члены социал-демократической партии стремились устранить Шредера из-за его тесных связей с Москвой и президентом России Владимиром Путиным. Но арбитражный комитет отделения партии в Ганновере постановил в понедельник, что его действия не нарушают правила партии.
"Комитет отметил, что бывший канцлер нанес "вред партии" и что "четкое дистанцирование" от российского лидера было бы "желательным", но арбитражная комиссия считает, что сфера личной дружбы является частью приватной жизни", - пишет Euronews.
Также сообщается, что 17 членов партии подали заявку на исключение бывшего канцлера из партии. Решение оставить Шредера можно обжаловать в апелляционном суде в течение месяца.
78-летний Герхард Шредер занимал должность канцлера с 1998 по 2005 год и являлся лидером социал-демократов с 1999 по 2004 год.
"Длительные связи Шредера с российским государственным энергетическим сектором после того, как Россия вторглась в Украину, разрушили его политическое положение", - пишет издание.
- Отметим, что только в мае Шредер ушел с поста председателя совета директоров российской государственной компании "Роснефть", в которой работал с 2017 года. В 2021 году Шредера переизбрали на должность. Кроме Роснефти Шредер также являлся главой комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора российского "Северного потока - 2", которая тесно связана с Газпромом. До этого Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год.
- Экс-канцлер ранее критиковал войну РФ против Украины, но отказался осудить Путина, которого называет своим близким другом. Шредер заявил, что дистанцирование от Путина не поможет в сложившейся ситуации.
- Бывший канцлер Германии Герхард Шредер официально выдвинут в состав совета директоров российской государственной компании "Газпром".
- 26 июля стало известно, что Герхард Шредер во время отпуска прибыл в Москву .
- Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине .
- Президент Германии Штайнмайер подверг критике бывшего немецкого канцлера Шредера за приверженность того российским энергетическим компаниям.
- 18 мая федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за исключение бывшего канцлера из рядов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за тесных связей с российским режимом.
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