Сфабрикованное по указанию Офиса Зеленского дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Александр Турчинов

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов.



"Вместо того чтобы мобилизовать нацию, чтобы направить силовые структуры на борьбу против российских провокаций, против российской агрессии, Зеленский и его команда направляют силовые структуры на борьбу с политической оппозицией. И в первую очередь на борьбу с лидерами украинской оппозиции - "Европейской Солидарностью" и непосредственно с ее председателем Петром Порошенко", – подчеркнул Турчинов.



"Властям было точно известно, что лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко собирается уезжать на заранее запланированные встречи с Вселенским Патриархом и с европейскими лидерами, которые будут проходить именно в эти дни. Учитывая эту ситуацию, они начали грязное шоу, которое называлось "немедленное вручение" очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", – отметил Турчинов.



Экс-секретарь СНБО напомнил, что с первого дня пребывания Зеленского в должности он начал системную борьбу против пятого президента.



"Именно по его прямым указаниям была сфабрикована сотня уголовных дел против Петра Порошенко. Уже прошло фактически 2,5 года, и все эти дела превратились в фейк. Так же превратится в фейк очередное дело, сфабрикованное по прямому указанию действующего президента. Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов", - отмечает Турчинов.



Он напомнил, что ситуация тогда была сверхсложной, и в условиях реального военного обострения руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины, дать тепло в дома украинцев сложной, опасной зимой 2014-2015 годов.



"Сегодня властные силовики, зависимые, подконтрольные люди рассказывают о подозрении в этом сфабрикованном деле. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года в Украине во главе с Зеленским полностью разрушена энергетическая безопасность нашего государства, которую обеспечил президент Порошенко и правительства в 2015 году, 2016, 2017, 2018 годах, когда страна не покупала российский уголь и российский газ", – напомнил Турчинов.



Он также отметил, что "в условиях этого кощунства и фарса" Украина за два последних года купила на 3 миллиарда 100 миллионов долларов российского угля – в том числе уголь, который незаконно добывается на оккупированных территориях.



"Это происходит в условиях, когда ежедневно Украина увеличивает объемы импорта из Беларуси в Украину электроэнергии. В условиях, когда Беларусь вместе с Российской Федерацией делает заявления, угрожающие национальной безопасности нашего государства и его территориальной целостности", – отметил Александр Турчинов.



"Я хочу сказать действующей власти – не надейтесь. После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину, и ваше очередное дело, ваше очередное грязное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс", – подчеркнул Турчинов.



"Хочу подчеркнуть, что даже полностью зависимый от Зеленского Генеральный прокурор Венедиктова не подписала этот фейковый документ, не подписала это подозрение. А его подписал именно, видимо, с этой целью и назначенный один из ее заместителей, как мне сказали, по фамилии Симоненко", – сообщил Турчинов.



"Действующая власть, президент полностью копируют Януковича и его режим. Как в предательской позиции по защите страны, так и в борьбе с политическими оппонентами. Но они скопируют не только их грязные технологии. Они полностью повторят и финал Януковича и его режима", - резюмирует Александр Турчинов.



