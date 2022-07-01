Сезон УПЛ стартует 23 августа, - журналист Цыганик
Чемпионат Украины по футболу начнется 23 августа
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.
"Чемпионат Украины стартует 23 августа. Это основная дата", – сказал Цыганик.
Авторитетный журналист также поделился инсайдом, где будут проходить матчи.
"Все матчи осенней части должны состояться в Украине. Есть исключение для тех команд, которые играют в еврокубках. Если две команды играют в еврокубках и вместе находятся за границей, то в случае, если клубы договорились, они могут провести матч за пределами Украины. Все остальные матчи должны состояться в Украине. Разрешение на выезд не будет никому предоставляться, кроме тех команд, которые играют в еврокубках", – рассказал Игорь Цыганик.
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