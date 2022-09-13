Об этом сообщают в телеграмме движения "Желтая лента".

На открытках можно увидеть призывы к россиянам убегать, а также предложения поймать так называемого премьер-министра АР Крым Сергея Аксенова.

Также активисты "Желтой ленты" напомнили, что на полуострове начали распространяться "Крымские боевые чайки" - провод сопротивления оккупации, которое оказывает сопротивление и ожидает деоккупацию Крыма.

"Нашими открытками мы постоянно напоминаем русне, что Крым — это Украина! Наше украинское сопротивление растет, у рашистов нет шанса!" - отметили в сообщении.

"Крымские боевые чайки - каждый свободный украинец в Крыму, поэтому у рашистов нет шансов. Открытки - это только начало, дальше будет интереснее.... Нам известно гораздо больше, чем знают сами оккупанты", - поделились с Эспрессо Боевые чайки Крыма.

Ранее активисты "Желтой ленты" расклеивали открытки с призывами не ходить на "референдум" во временно оккупированном Херсоне.