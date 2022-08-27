Сезон "хлопка" продолжается. Из Крыма сообщают о работе российской ПВО
В Евпатории и Севастополе продолжается "охота на БПЛА"
Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах.
Во временно оккупированном Крыму вечером в пятницу, 26 августа, сработала система российской противовоздушной обороны.
О работе ПВО сообщают и жители Евпатории. Как отмечено, взрывы произошли в поселке Новоозерное рядом с городом. По словам свидетелей, продолжается "охота на БПЛА".
Кроме того, появилась информация о "хлопке" в Севастополе.
- 18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма тоже заявили о работе ПВО и БПЛА.
- В тот же день вечером стало известно, что в Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боевыми запасами. В двух селах идет эвакуация населения.
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