Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах.

Во временно оккупированном Крыму вечером в пятницу, 26 августа, сработала система российской противовоздушной обороны.

О работе ПВО сообщают и жители Евпатории. Как отмечено, взрывы произошли в поселке Новоозерное рядом с городом. По словам свидетелей, продолжается "охота на БПЛА".

Кроме того, появилась информация о "хлопке" в Севастополе.

18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма тоже заявили о работе ПВО и БПЛА.

В тот же день вечером стало известно, что в Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боевыми запасами. В двух селах идет эвакуация населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb