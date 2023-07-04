Алгоритм действий украинцам напомнила пресс-служба Минздрава.

После удаления клеща нужно обработать место укуса хлоргексидином, водой с мылом или спиртом, а затем обратиться к семейному врачу – очно или дистанционно. Он выдаст рецепт на приобретение антибиотика, который нужно будет принимать. Следует завершить курс и не прерывать его. После этого следует быть внимательными к своему самочувствию, потому что, возможно, потребуется повторный курс терапии.

Что такое клещевой энцефалит

Это воспаление головного мозга, что, как следствие, может привести к параличу и смерти пациента. Специфического лекарства против энцефалита нет – только симптоматическое лечение дома или в больнице в случае тяжелого течения.

Лучшая защита от клещевого энцефалита – это преждевременная вакцинация детей и взрослых, отмечают в Минздраве.

Что известно о болезни Лайма (боррелиоз)

Первичными симптомами этой болезни являются лихорадка, головная боль, сильная усталость и часто – характерное красное пятно в месте укуса (эритема), которое со временем увеличивается и становится похоже на мишень. Другими проявлениями болезни Лайма могут быть боли в суставах, сердце (кардит) или частичный паралич лица или шеи.

Если в первые недели, а лучше – дни, не остановить болезнь Лайма курсом антибиотиков или не завершить ее лечение, она перейдет в хроническую форму, которая не поддается эффективной медикаментозной терапии.